Das Abenteuer in Freiheit für ein kleines Känguru am Ammersee ist zu Ende. Wie der Besitzer im Starnberger Merkur berichtet, hat am Samstag ein Spaziergänger das Tier im Wald zwischen Herrsching und Breitbrunn gesehen. Daraufhin konnte es mit einem Pfeil betäubt werden. Das entlaufene Känguru hatte knapp zwei Wochen im Wald gelebt.