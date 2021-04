Ausgefallene Erdbeerrezepte

Im April beginnt die Erdbeerzeit. Am Liebsten isst man Erdbeeren ja einfach so oder extra süß mit Sahne oder Eis oben drauf. Wir haben für Euch ein paar verrückte Erdbeer-Rezepte, die Ihr bestimmt noch nicht kanntet.

Erdbeeren a la Caprese

Wie Tomate-Mozzarella, nur mit Erdbeeren statt Tomaten! Das Ganze verfeinert man mit ein bisschen Zitronensaft, Olivenöl und Basilikum und schon hat man einen abgefahrenen Sommersnack. Das ganze Rezept gibt es hier.

Erdbeer-Flammkuchen

Hier nimmt man den gleichen Teig wie bei einem normalen Flammkuchen. Der Belag ist dann aus Zwiebeln, Erdbeeren, Schmand, Zucker, Basilikum und Balsamico. Verrückt, aber einen Versuch wert! Das ganze Rezept gibt es hier.

Hähnchen-Saté mit Erdbeer-Chutney

Dazu werden Hähnchenfilets in Sojasoße und der Würzpaste Sambal Oelek über Nacht eingelegt und am nächsten Tag aufgespießt und gegrillt. Für das Erdbeer-Chutney dünstet ihr zuerst Frühlingszwiebeln, Chili und Ingwer an. Dann werden Tomaten, Essig, Orangensaft und frische Erdbeeren kurz mitgekocht. Das Beeren- Chutney dann abkühlen lassen und zusammen mit den gegrillten Spießen genießen. Hier gibt's das ganze Rezept.

Erdbeeren könnt ihr wunderbar in jeden Salat reinschneiden. Das bringt eine schöne, sommerliche Frische!

Wir wünschen guten Appetit!