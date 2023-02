Ausstieg aus einer Sekte

Alex Maria Hiebl aus dem TOP FM Frühstücksradio sucht die kuriosesten Geschichten und Menschen in Oberbayern. Und manchmal wird er fündig, manchmal eben nicht. Als er nach jemandem gesucht hat, der schon mal aus einer Sekte ausgetreten ist, haben sich zwar einige Menschen gemeldet, keiner wollte aber so wirklich im Radio über den Sektenaustritt sprechen. Verständlich!

Aus einer Sekte wieder auszutreten ist auch alles andere als leicht. Die Menschen sind einfach heilfroh, dass sie dieses Kapitel in ihrem Leben abgeschlossen haben. Für viele ist es immer noch sehr belastend. Wer in einer Sekte oder einem Kult ist, hat meistens alle Brücken zum alten Leben bereits abgebrochen. Familie, Freunde, oft besteht kein Kontakt mehr. Nach dem Ausstieg muss man einen Weg in die „normale“ Welt zurückfinden. Aussteiger haben mit Angst zu kämpfen, Trauer und auch Scham.

Wer selbst den Ausstieg schaffen möchte, oder Freunde und Bekannten dabei helfen will, findet mittlerweile zahlreiche Hilfen und Beratungsangebote. Hier ein paar in der Übersicht:

Weltliche Informations- und Beratungsstellen

Kirchliche Informations- und Beratungsstellen

Informationen und Hilfe zu „geistlichem Missbrauch“

Vereine und Initiativen