In Erding hofft die Polizei auf Hinweise. In der Nacht auf Samstag wurde in der Gießereistraße ein Auto in Brand gesteckt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen nämlich von Brandstiftung aus. Obwohl die Feuerwehr schnell eingreifen und den Brand unter Kontrolle bringen konnte, fingen noch zwei weitere Autos und eine Hecke Feuer. Der Schaden liegt bei über 60.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08122-9680 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.