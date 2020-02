Radler wurde mit seinem Liegefahrrad ins Bankett geschleudert In Türkenfeld im Landkreis Fürstenfeldbruck ist ein schwerer Unfall zwischen einem Auto und einem Liegefahrrad passiert. Eine Autofahrerin hatte das Gefährt gestern am frühen Morgen übersehen und ist aufgefahren. Der und kam dort zu Sturz. Er kam mit Prellungen und inneren Verletzungen in ein Krankenhaus.