Avocado anpflanzen leicht gemacht

Damit es auch mit irgendwann mit der Ernte klappt, beachtet am besten folgende Tipps:

Die Avocado, die ursprünglich aus Mexiko und Südamerika kommt, liebt es warm. Daher sollten wir hier in Deutschland vor allem darauf achten, sie in den kalten Wintermonaten zu schützen. Vor allem anfangs, wenn der Baum noch sehr klein ist, sollte man ihn am besten ab Ende August/ Anfang September in die warme Wohnung stellen und dort überwintern lassen. Sollte der Baum bereits größer sein, kann man ihn im Wintergarten oder in einem kleinen Gewächshaus auch draußen lassen. Als doppelten Schutz bietet sich auch Wintervlies an, den man in jedem Baumarkt erhalten kann. Ab Ende April/Anfang Mai kann der Avocado-Baum wieder unbesorgt nach draußen gestellt werden.

Ein weiterer Tipp: Ihr könnt zusätzlich zum Gießen auch immer die Blätter leicht mit Wasser besprühen. Die Avocado wird es Euch danken!

Wer Avocados ernten möchte, braucht zwei Bäume (damit eine Bestäubung stattfinden kann) und 3-4 Jahre Geduld.

Solltet Ihr die beiden Bäume in der Wohnung stehen haben, wo keine Bienen oder andere Insekten zur Bestäubung beitragen können, könnt Ihr dies aber auch einfach selbst mit einem kleinen Pinsel übernehmen.