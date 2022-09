Ab Montag wird an der B2 in Althegnenberg im Landkreis Fürstenfeldbruck eine Fußgängerampel errichtet. Da für das Bauprojekt eine Mittelinsel entfernt und Gehwege angepasst werden müssen, wird die B2 in den Ort Althegnenberg rein für mehr als vier Wochen komplett gesperrt. Voraussichtlich dauern die Arbeiten bis zum 30. Oktober