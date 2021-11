Für viele Pendler auf der B2 ist ab heute Geduld gefragt. Die Bundesstraße ist in Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck ab heute für rund drei Wochen nur halbseitig befahrbar. Denn in dem Ort wird eine Querungshilfe für Fußgänger gebaut. Der Verkehr wird über eine Baustellenampel geregelt, was zu langen Staus im Berufsverkehr führen dürfte.