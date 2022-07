B2 zwischen Puch und Mammendorf ab heute gesperrt

Heute beginnen Bauarbeiten an der B 2 zwischen Puch und dem Kreisverkehr in Mammendorf. Dort werden auf einer Länge von 4,3 Kilometer vor allem Unebenheiten in der Fahrbahn beseitigt und eine neue Deckschicht aufgebracht. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 7. August.

Die Arbeiten sind in zwei Bauabschnitte geteilt: Bis voraussichtlich 27. Juli wird vom Kreisverkehr am östlichen Ortsausgang von Mammendorf bis etwa auf Höhe der Firma Kann gebaut, anschließend folgt der Abschnitt bis zur Kaisersäule bei Puch. Eine Zufahrt zur Firma Kann und zur Gärtnerei Henninger ist im ersten Abschnitt nur aus Richtung Puch möglich, voraussichtlich ab dem 28. Juli aus Richtung Mammendorf. Die Einmündung Kaisersäule ist nie gesperrt, so dass Puch immer von der B2 aus erreichbar ist.

Nach dem Abschluss der Arbeiten auf der Bundesstraße werden schadhafte Stellen auf dem parallel verlaufenden Geh- und Radweg ausgebessert. In dieser Zeit wird der Radverkehr über die Bundesstraße geführt. Die Bundesstraße wird dann für Anlieger der Firma Kann und der Gärtnerei Henninger zwischen dem Kreisverkehr Mammendorf und der Kaisersäule bei Puch zur Einbahnstraße. Voraussichtliches Bauende ist der 11. August.