Weniger Verkehr auf den Straßen. Dieses Ziel verfolgen auch die Staatlichen Bauämter in Bayern. Und so ist seit heute ein neuer Pendlerparkplatz bei Inning am Ammersee verfügbar. Der liegt an der B471 und bietet 88 Stellplätze. Pendler sollen dort ihre Autos parken und dann mit Fahrgemeinschaften weiter über die naheliegende A96 nach München fahren