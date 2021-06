Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Abend im Landkreis Starnberg. Auf der Staatsstraße Höhe der Abzweigung in Richtung Bachern wurde ein 29-jähriger Olchinger Motorradfahrer von einem Busfahrer übersehen und schwer verletzt – ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer dann in ein Uniklinikum. Die Staatsstraße wurde zwischen Schlagenhofen und Inning am Abend für mehrere Stunden gesperrt.