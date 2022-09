Bad Tölz: Diebe schleichen sich auf eine Party

Zehn ungeladene Gäste schleichen sich auf eine Party – und beklauen den Gastgeber. In Reichersbeuern im Landkreis Bad Tölz hat ein 17 – Jähriger am Samstag Abend eine Party geschmissen und hat 10 Leute eingeladen. Allerdings sind es am Ende doppelt so viele geworden, 10 von Ihnen unerwünscht. Als diese nicht gehen wollten, hat der Gastgeber die Polizei gerufen. Als die Polizei eingetroffen ist, waren diese schon weg, mit ihnen auch Wertgegenstände im Wert von ca. 1600 Euro, – wie die Polizei berichtet.