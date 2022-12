Bahn frei für den neuen Bahnsteig in Fürstenfeldbruck

Fahrgäste am Bahnhof Fürstenfeldbruck können sich freuen: Nach umfangreichen Bauarbeiten ist der neue Bahnsteig an Gleis 1 fertig. Heute wird der neue Bahnsteig feierlich eröffnet. Mit dabei sind der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter, der DB-Konzernbevollmächtigten für den Freistaat Bayern, Klaus-Dieter Josel, Oberbürgermeister Erich Raff sowie der Leiter Projekte Ausbau München West der DB Netz AG, Mathias Beck. Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember wird es zusätzliche Regionalzugverbindungen und damit noch mehr klimafreundliche Mobilitätsangebote für die Menschen in Fürstenfeldbruck geben.