Bahn stellt geplante Trasse für Brenner-Nordzulauf vor

Wo rollen künftig ICEs und Güterzüge durch den Landkreis Ebersberg? Darüber wurde in den vergangenen Wochen viel gestritten. Insgesamt fünf verschiedene Streckenverläufe für den sogenannten „Brenner Nordzulauf“ hat die Deutsche Bahn jetzt geprüft. Heute ist nun Tag der Entscheidung: Am Nachmittag will sie ihren Favoriten vorstellen. Viele Bürger und Landwirte befürchten Lärm und eine Zerschneidung der Landschaft. Mit einer sogenannten Bürgertrasse hatten auch sie eine Variante eingebracht, die auch mit geprüft wurde.