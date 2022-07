Bahnchef Lutz beim Krisengipfel zur zweiten Stammstrecke

Was ist schiefgelaufen bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München? Dieser und anderen unangenehmen Fragen muss sich Bahnchef Lutz heute Nachmittag in München stellen. Ministerpräsident Söder hat ihn zusammen mit Oberbürgermeister Reiter, Verkehrsminister Bernreiter und mehreren Landräten zum Krisengipfel eingeladen. Laut aktuellem Stand soll die zweite Stammstrecke fast zehn Jahre später als geplant fertig werden, nämlich erst 2037. Außerdem wird sie fast doppelt so teuer wie vorgesehen. Allerdings steht auch die bayerische Staatsregierung in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, dass sie schon vor zwei Jahren von den Problemen bei dem Milliardenprojekt gewusst haben soll.