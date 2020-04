Schwere Vorwürfe gegen die ehemalige Kinder- und Jugendeinrichtung Piusheim in Baiern im Landkreis Ebersberg. Die Staatsanwaltschaft München hat Vorermittlungen gegen einen früheren Erzieher und einen damals angehenden Priester eingeleitet. Ein 56- Jahre alter Mann hatte vor Gericht ausgesagt, dass er in dem Piusheim als Kind und Jugendlicher missbraucht worden sei. Er selber sitzt in München ebenfalls wegen Missbrauchs an kleinen Kindern vor Gericht.