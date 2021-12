Baldham: Nachbarschaftshilfe sammelt für die Tafel

Weihnachten ist die Zeit, einander ein bisschen unter die Arme zu greifen. Die Nachbarschaftshilfe hier in Baldham macht das zwar jeden Tag, aber zur Weihnachtszeit bittet sie nicht um Unterstützung für sich selbst, sondern für die Tafel. Gerade findet nämlich die jährliche Weihnachtssammelaktion statt. Coronakonform kann man in bereitgestellte Körbe vor der Geschäftsstelle Lebensmittelspenden für die Tafel abgeben. Auf der Wunschliste stehen vor allem Mehl, Zucker, H-Milch, Kaffee oder auch Zahnpasta und Waschmittel. Das geht dann direkt an bedürftige Menschen hier in der Region.