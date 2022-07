Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter konnte im Landkreis Fürstenfeldbruck im letzten Moment einen Telefonbetrug verhindern. Ein 61- jähriger war auf den sogenannten Ekeltrick hereingefallen. Er sollte 100.000 Euro an eine vermeintliche Staatsanwaltschaft als Kaution für seine Tochter bezahlen, die angeblich in Schwierigkeiten steckte. Der Mann holte daraufhin Gold im Wert von 50.000 Euro aus seinem Schließfach, und war bereits auf dem Weg zum Übergabeort in Augsburg. Der Bankangestellte hatte in der Zwischenzeit die Tochter kontaktiert, und konnte auch den älteren Herrn im letzten Moment noch erreichen und vor dem Betrug bewahren.