Barfußwanderwege in Oberbayern

Wir machen’s fast nie – ohne Schuhe, Barfuß, herumlaufen. Dabei ist gerade das sehr gut für den Rücken! Und weil’s so gesund ist, sollten wir unsere Füße ruhig öfter mal in freier Natur atmen lassen. Zum Glück gibt es hier in Oberbayern ein paar super schöne Barfußpfade zum Wandern, die auch euren Kids richtig Spaß machen dürften. Wir haben sie für euch zusammengesammelt:

Penzberger Barfußpfad

Vordermeir 2, 82377 Penzberg

Besonders schöne Barfußstrecke, in der herrlichen alpenländischen Landschaft

Barfußweg in Bad Bayersoien

Kirmesauer Straße, 82435 Bad Bayersoien

Schöne Barfußstrecke mit verschiedensten angeboten, zum Beispiel einer Balancierstrecke

Walderlebnispfad Denklingen

86920, Denklingen

Tolle und abwechslungsreiche Barfußstrecke mit den verschiedenen Materialien

Naturerlebnispfad Eschenlohe

Höllensteinstraße 27, 82438 Eschenlohe

Kleiner Fußfühlpfad mit tollem Panoramablick auf die Berge

Naturerlebnispfad Krün

Soiernstraße, 82494 Krün

Schöne Barfuß-Strecke mit einem tollen Wasserbecken