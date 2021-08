Bassist Simon Gallup verlässt The Cure

Bei den Gothic Rockern von „The Cure“ schien eigentlich alles ganz entspannt, aber jetzt hat Bassist Simon Gallop auf Facebook mitgeteilt, dass er die Band verlassen hat. Er habe einfach genug vom Verrat, schrieb er auf Nachfrage in den Kommentaren. Von seinen Ex-Bandkollegen gab’s bislang noch keine Reaktion. The Cure wurde in den 80ern und 90ern mit Songs wie „Lovesong“ und „Friday I’m in Love“ bekannt und gilt als wegweisend für das Genre des Gothic Rock, auch wenn die Musiker sich solchen Einordnungen immer widersetzt haben.