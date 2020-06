Bastel-Sackerl für die Pfingsferien

Das Corona-Virus beeinflusst weiter unseren Alltag und auch das Leben unserer Kinder. Viele Pfingstferienprogramme wurden in den Städten und Gemeinden abgesagt. Im Landkreis Landsberg wurde stattdessen ein Bastel-Sackerl an den Start gebracht. Damit können 5 bis 12-jährige Kinder auch tolle Dinge zu Hause erleben.

Die Päckchen können zu den Öffnungszeiten des Kreisjugendrings Landsberg (Mo 9-13 Uhr, Di 14-18 Uhr, Do 10-13 und 14-18.30 Uhr) oder nach vorheriger telefonischer Vereinbarung (08191/59262) in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings in der Graf-Zeppelin-Straße 7 im Landsberger Industriegebiet abgeholt werden.

Hier gibt es weitere Infos….