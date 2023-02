Bau-Chaos am U-Bahnhof Sendlinger Tor

Eine riesen Baustelle und kein Ende in Sicht. Die Arbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor ziehen sich nochmal länger hin. Das beutet weitere Einschränkungen im Fahrplan, sehr zum Ärger vieler Passagiere. Betroffen sind die Linien U1, U2 und U8.

Mit Einschränkungen müsst ihr ab dem 26. Februar bis einschließlich 30. April rechnen. Unter der Woche pendeln die Züge dann schon ab etwa 22:30 Uhr nur noch alle 20 Minuten. Außerdem fahren die Züge an den Bahnhöfen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße teils von anderen Gleisen ab als gewohnt.

Ab dem 4. März gilt dann am Samstag, Sonntag und auch am Ostermontag: Die U1 wird zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz unterbrochen. Zudem endet die U2 am Hauptbahnhof und die U8 fährt gar nicht. Auf den Linien U1 und U2 gilt außerdem, dass die Züge in manchen Abschnitten alle 10 bis 12 Minuten pendeln.

Zur Baumesse vom 17. bis 22. April werden alle Einschränkungen und Unterbrechungen aufgehoben. An diesen Tagen läuft alles normal.