Bauarbeiter bekommen jetzt mindestens 12,55 Euro die Stunde

Maurer mit mehr Mindestlohn: Für Bauarbeiter gilt eine neue Lohnuntergrenze. Darauf hat die für unsere Heimat zuständige Gewerkschaft IG Bau Oberbayern hingewiesen. Keiner, der in der Branche arbeitet, darf weniger als 12,55 Euro verdienen, heißt es. Und das sind 35 Cent mehr als bisher. Am Ende des Monats stehen dadurch rund 60 Euro mehr auf dem Gehaltszettel. Wer als Geselle oder angelernte Kraft fachliches Knowhow mitbringt, der hat sogar Anspruch auf 15,40 Euro – ein Plus von 20 Cent. Die Gewerkschaft rät den Beschäftigten deshalb, den letzten Lohnzettel zu prüfen. Das Plus müsse bereits mit der April-Abrechnung auf dem Konto sein.