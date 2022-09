Schlimmer Arbeitsunfall auf einer Münchner Baustelle. In Garching wurde ein 47- jähriger von einem herunterfallenden Betonbalken am Kopf getroffen. Er ist kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen verstorben. Der eigentlich schon fest verbaute Balken hatte sich wohl gelöst, oder war nicht fachgerecht verbaut worden. Deshalb ermittelt die Polizei jetzt auch wegen fahrlässiger Tötung.