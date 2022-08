Bauernhof in Holzkirchen steht in Flammen

Ein Bauernhof in Holzkirchen im Landkreis Miesbach stand heute Morgen in Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hat das Haus bereits komplett gebrannt, durch die schnelle Ausbreitung konnte das Gebäude nicht mehr betreten werden. Mehrere Personen konnten sich selbst retten, einige wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Bei den Löscharbeiten wurde dann eine 45-Jährige tot aufgefunden, außerdem auch die Leiche eines Hundes. Der Sachschaden wird im Moment auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt. Der Hof ist vollständig abgebrannt und nicht mehr bewohnbar, die Polizei sucht jetzt nach der Brandursache.