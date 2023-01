Baustellen und Straßenarbeiten 2023

Die A 99 soll auch im Bereich zwischen den Anschlussstellen Aschheim /Ismaning und Kirchheim bei München 8-streifig ausgebaut werden. Aktuell werden dafür Vorarbeiten geleistet sowie zwei Behelfsbrücken gebaut. Das Projekt läuft dann in zwei Bauphasen. Phase eins beginnt dieses Jahr, dann rollt der Verkehr während der Bauarbeiten auf der vorab provisorisch verbreiterten Fahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg. Die zweite Phase startet dann im Jahr 2024. Dann gibt es aber kaum mehr Verkehrsbehinderungen und die Autos fahren auch während der Bauarbeiten auf allen sechs Fahrspuren in Richtung Salzburg.