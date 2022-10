Die bayerischen Metzger warnen vor der „Alarmstufe Leberkässemmel“ und sehen das bayerische Brotzeit-Kulturgut in Gefahr. Weil die Preise für Energie und Fleisch immer weiter steigen rechnet Landesinnungschef Ammon in der Augsburger Allgemeinen mit einem großen Metzgersterben. Wenn die Leberkässemmel vier Euro koste, blieben die Kunden weg, so Ammon. Er fordert von der Bundesregierung deshalb schnell umfangreiche Entlastungen.