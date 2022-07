Bayerische Regiobahn beschwert sich über Deutsche Bahn

Kaputte Gleise und Schwellen und Störungen an Bahnübergängen und Signalen. Die Bayerische Regiobahn macht ihrem Ärger über die Bahn-Infrastruktur in Oberbayern Luft. Zuständig für die meisten Gleise hier ist die DB Netz AG der Deutschen Bahn. Der wirft die Bayerische Regiobahn vor, wegen Personalmangel den Reparaturaufträgen nicht hinterherzukommen. Die Folge: Immer öfter sind Züge zu spät, weil sie an vielen Stellen nur sehr langsam fahren dürfen. Die Bayerische Regiobahn betreibt die Linien am Ammersee und ins Oberland.