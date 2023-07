Hier in Oberbayern sollen bis 2030 hunderte Kilometer neue Radwege gebaut werden. Der Landtag hat am Abend ein neues Radgesetz beschlossen. So soll die Verkehrssicherheit für Radler erhöht werden. Außerdem soll das Mitnehmen von einem Fahrrad in Zügen nur noch einen Euro pro Fahrt kosten. CSU und Freie Wähler standen unter hohem Druck. Zuvor hatten mehr als 100 Tausend Menschen ein Rad-Volksbegehren unterschrieben. Das war aber am Ende vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof gestoppt worden.