Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger will in den kommenden Jahren mehrere Hundert Windkraftanlagen in Bayerns Wäldern bauen lassen. Unabhängig davon, ob die umstrittene 10h-Abstandsregel von der neuen Bundesregierung gekippt wird, gehe es darum, Potentiale in den Wäldern zu beleuchten. Mit dem Koalitionspartner CSU sind die Pläne bisher allerdings nicht abgesprochen.