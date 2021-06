Bayern hat im Bundesvergleich die meisten Biobauern. Nach neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts sitzen 38 Prozent der bundesweit knapp 26 100 Öko-Landwirte in Bayern.



Dieses Verhältnis entspricht in etwa dem Gesamtbild in der deutschen Landwirtschaft, denn in Bayern gibt es überdurchschnittlich viele Landwirte. Nach der Faustformel unter Agrarfachleuten beherbergt Bayern ein Drittel der deutschen Bauernhöfe, dafür sind die Betriebe aber auch kleiner als andernorts.



Deutlich wird das an einer anderen Zahl. Die vielen bayerischen Biobauern bewirtschaften 12 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Bayern. Das ist ein wesentlich geringerer Anteil als etwa in Hessen.