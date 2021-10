Bei uns in Oberbayern soll es keinen neuen Lockdown geben, auch nicht für Menschen ohne Corona-Impfschutz. Das hat Staatskanzleichef Florian Herrmann nach der Kabinettssitzung in München klargestellt. Lockdowns seien nicht das Mittel der Wahl. Als denkbar bezeichnete Herrmann dagegen eine Ausweitung der Maskenpflicht oder eine schärfere Kontrolle von Zugangsregelungen wie 3G und 3G plus. In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit knapp 180 deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt.