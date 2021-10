Wegen der steigenden Corona-Zahlen müssen Schülerinnen und Schüler in Bayern nach den Herbstferien – also ab dem 8. November – voraussichtlich auch im Unterricht wieder Masken tragen. Endgültig soll das im Kabinett kommende Woche beschlossen werden. Das kündigte Ministerpräsident Söder an. Die Maske sei die schnellste und einfachste Form des Schutzes, so der CSU-Chef.