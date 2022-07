„Bayern schwimmt“ Aktion der Wasserwacht im Juli 2022

Falls Ihr Kids im Grundschulalter und bisher noch keinen Schwimmkursplatz für sie ergattert habt: Am 11. Juli startet zum vierten Mal die Aktion der Wasserwacht-Bayern „Bayern Schwimmt“, dieses Mal endlich wieder in Präsenz – und das mit prominenter Unterstützung. Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags und Schirmherrin der Kampagne, und der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Prof. Dr. Michael Piazolo, haben gemeinsam mit der Wasserwacht-Bayern auf den Startknopf für 2022 gedrückt.

2019 gab es die Aktion „Bayern Schwimmt“ zum ersten Mal. Das Ziel war und ist, möglichst viele Viertklässler zu sicheren Schwimmern zu machen. Denn sicher schwimmen können Eure Kids erst, wenn sie das Deutsche Schwimmabzeichen (DAS) in Bronze geschafft haben – da müssen sie 200 Meter am Stück schwimmen können. Das Seepferdchen ist ein Abzeichen für Schwimmanfänger, die dann immerhin 25 Meter am Stück schwimmen können müssen. Die Schwimmsicherheit müsst Ihr danach noch kräftig mit ihnen trainieren.

In den beiden Corona-Pandemie-Jahren ist die Kampagne mit Video-Tutorials umgesetzt worden. Sie sind inzwischen über 87.000-mal abgerufen worden und haben Eltern und Kids viele wertvolle Tipps fürs Schwimmen lernen in Eigenregie gegeben. Diese Video-Tutorials sind weiterhin online abrufbar – eine gute Möglichkeit für Euch, die Zeit bis zum Schwimmkursbeginn aktiv zu überbrücken.

Und noch etwas Tolles hat sich die Wasserwacht-Bayern für Euch und Eure Kids ausgedacht: das Konzept „Mit Loti ab ins Wasser“. Der flinke Axolotl „Loti“ ist eine Handpuppe. Sie begleitet Kids im Kindergarten-Alter als Maskottchen auf ihrem Weg zu sicheren Schwimmern. Das ist aus Sicht der Wasserwacht der optimale Zeitpunkt, um Eure Kids spielerisch mit dem Element Wasser vertraut zu machen. Dazu gibt’s einen Selfmade-Schwimmkurs. Das Handbuch könnt Ihr auf der Homepage der Wasserwacht downloaden. Damit gelingt es Euch, Eure Kids mit gezielten Übungen auf den Schwimmkurs vorzubereiten. Mit viel Glück haben sie das Schwimmen dann vielleicht sogar schon mit Eurer Hilfe gelernt. Alle Infos zur Aktion gibt’s hier.