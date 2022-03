Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag, den 8. März zu Warnstreiks in kommunalen Kitas und Einrichtungen der Behindertenhilfe auf. Eltern kleiner Kinder sollten sich für diesen Tag also am besten schon mal eine Unterbringung oder einen Babysitter suchen. Auch Einrichtungen in München sind betroffen. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine bessere Bezahlung für alle Kita- Erzieher und Menschen in anderen sozialen Berufen.