Bayernweiter Warntag am 9. März – das müsst ihr wissen

An diesem Donnerstag wird es um Punkt 11 Uhr laut überall in Oberbayern: Mit Sirenen, Apps und dem neuen „Cell Broadcast“-System wird die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall an.

Was passiert am Warntag?

Um Punkt 11 Uhr beginnen bayernweit Sirenen (wo noch vorhanden) zu heulen. Eine Minute lang weist der Heulton daraufhin: Checkt euer Smartphone und alle anderen Warnsysteme. Gleichzeitig löst das bayerische Innenministerium die Warnapps NINA, KATWARN und BIWAPP aus. Darüber erhaltet ihr also zusätzlich eine Benachrichtigung aufs Handy.

Was ist Cell Broadcast und wie aktiviere ich es?

Wie schon beim bundesweiten Warntag im Dezember wird auch das sogenannte Cell Broadcast System aktiviert. Das schickt automatisch über das Handynetz Warnmeldungen an alle kompatiblen Smartphones in einem bestimmten Bereich. Das heißt: Wenn ihr ein kompatibles Smartphone besitzt, dann bekommt ihr automatisch eine Push-Benachrichtigung und das Handy spielt einen lauten Warnton ab. Um Cell Broadcast zu nutzen braucht ihr ein Smarphone mit der neuesten Betriebssystem-Version. Außerdem müsst ihr in den Einstellungen „Notfallbenachrichtigungen“ aktivieren.

Warum heulen zusätzlich auch noch die Sirenen?

Nachdem jahrelang Sirenen abgebaut wurden, sind zuletzt wieder viele neue Anlagen in Betrieb genommen worden – zum Beispiel in Fürstenfeldbruck und Eichenau. Auch diese Sirenen werden getestet, damit ihr euch im echten Katastrophenfall nicht nur auf euer Smartphone verlassen müsst. Im Ernstfall bedeutet der einminütige Heulton: Radio anschalten, Nachrichten checken und auf Anweisungen warten.

Wo und wie wird außerdem noch gewarnt?

Parallel bekommt ihr Notfall-Benachrichtigungen über die Apps KATWARN, NINA und BIWAPP. Außerdem könntet ihr an diversen Bahnhöfen Warnmeldungen auf den digitale Werbetafeln sehen. Auch diese sind seit Kurzem ins Warnnetz des Bundes integriert.