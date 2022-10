Bayrische Schüler sind Spitzenreiter

Bayern ist mal wieder Spitzenreiter. Laut der Studie IQB Bildungsvergleich hat sich das bayrische, vielgliedrige Schulsystem erneut durchgesetzt. Während in vielen anderen Bundesländern nur noch das Gymnasium und eine weitere Option der weiterführenden Schulen angeboten werden, hält Bayern an dem Konzept Mittelschule, Realschule, Gymnasium fest, und das mit Erfolg. Laut dem IQB Bildungstrend 2021 haben sich zwar auch die Schüler in Bayern in den Fächern Mathe und Deutsch verschlechtert, trotzdem liegen sie deutlich über dem bundesweiten durchschnitt. Die insgesamte Verschlechterung der Leistungen wird unter anderem dem Coronavirus angelastet. Viele Schulen mussten zeitweise geschlossen werden, oder in den Distanzunterricht wechseln.