Beatles: Paul McCartney fragt im Geist noch John Lennon

Sie gelten als das erfolgreichste Songwriter-Duo aller Zeiten – die Beatles Legenden John Lennon und Paul McCartney. Und obwohl John Lennon bereits seit 40 Jahren nicht mehr unter uns ist, lebt das Duo weiter. Paul McCartney hat jetzt in einem Interview gesagt, dass er John in seinem Geist immer noch fragt, wenn er bei Songs nicht weiterkommt. Wenn es knifflig werde, würde er sich vorstellen was John dazu sagen würde – und was er darauf John sagen würde. Liefe eine Idee dann ins Leere, würde er sie verwerfen, so Paul – und aktuell habe er so viele, dass er etliche davon aussortieren müsse.