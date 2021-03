Beatles-Studiengang an der University of Liverpool

Die Musik der Beatles begeistert uns noch heute – jetzt kann man den enormen Einfluss der vier Briten auf die Musikwelt auch offiziell studieren. An der University of Liverpool gibt es ab September den Master-Studiengang „Die Beatles: Musikindustrie und Erbe“. Dabei lernen die Studenten vor allem die Bedeutung zwischen der Band und ihrer Heimatstadt Liverpool – zum Beispiel wie sich die Beliebtheit der Beatles auf den Tourismus in der Stadt ausgewirkt hat. Aber natürlich auch was die Beatles für die Musik- und Kulturbranche bedeutet haben. Ein weiteres Denkmal für die legendäre Band – das die Studenten aber auch über 10 000 Euro kostet.