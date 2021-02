Behaupte dich gegen Mobbing Workshops

Am Montag, den 22.02.2021, ist ein ganz wichtiger Tag für viele Kinder: Der "Behaupte-dich-gegen-Mobbing-Tag". Auch im Lockdown bleibt Mobbing ein großes Thema, denn die Schikane hat sich nun einfach vermehrt in die Sozialen Medien verschoben. Wie schützt sich ein Kind am besten gegen Mobbing? Mit Selbstbehauptung, in der Fachsprache auch Resilienz genannt. Und genau deswegen bieten am Montag viele Selbstbehauptungstrainer im TOP FM Land kostenlose Workshops für Kinder ab 5 Jahre an, aber auch viele Kurse für Eltern. Die Kinder lernen spielerisch, was es heißt, sich selbst und ihr Gefühle wertvoll zu finden. Und wenn sie das verinnerlicht haben, haben es Mobber bei ihnen schwer. Eltern bekommen handfeste Tipps und Informationen, die helfen Mobbing zu erkennen und entgegenzuwirken. Zudem gibt es konkrete und individuelle Maßnahmen, um Kinder zu unterstützen. Die Kurse sind alle kostenlos und finden online statt. Man kann sich auch noch spontan dazu anmelden. Alle Kurse im TOP FM Land samt der Anmeldung findet Ihr hier.