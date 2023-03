Behinderungen bei der S-Bahn in München dieses Wochenende

Wer dieses Wochenende in München mit der S-Bahn unterwegs ist, der muss sich vor allem in den Nächten auf viele Einschränkungen einstellen, wegen Bauarbeiten am Ostbahnhof. Außerdem sind auch Bauarbeiten an der zweiten S-Bahn Stammstrecke in Laim. hier die Übersicht, welche Züge dieses und nächstes Wochenende (10-12. März und 17-19. März) nicht planmäßig fahren:

Die S1 fährt nur ab Hauptbahnhof in Richtung Moosach. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof entfällt die Haltestelle an der Hackerbrücke und ab 22.40 Uhr entfallen alle Halte.

Die S2 fährt ab 22.40 Uhr aus Richtung Osten nur bis Donnersbergerbrücke. Die S2 in Richtung Westen fährt ab 22.40 Uhr ab Hauptbahnhof und macht keinen Halt bis Obermenzing.

Die S3 entfällt vom 10. bis zum 12. März zwischen Pasing und Giesing. Vom 19. bis zum 20. März 4:40 Uhr wird die S3 Ost umgeleitet und fährt ab Deisenhofen über Solln zum Heimeranplatz. Zwischen Deisenhofen und Ostbahnhof fährt der Schienenersatzverkehr.

Die S4 fährt an den Wochenenden ab 22.40 Uhr von Osten bis zur Hackerbrücke, von Westen bis zum Heimeranplatz.

Die S6 West fährt nur ab/bis Hauptbahnhof und macht keinen Halt am Hauptbahnhof und Pasing. Die S6 Ost fährt nur ab/bis Ostbahnhof und fährt von dort weiter als S7 nach Wolfratshausen. Umgekehrt wird die S7 aus Wolfratshausen am Ostbahnhof zur S6 und fährt weiter Richtung Ebersberg.

Die S7 entfällt komplett zwischen Giesing und Ostbahnhof. Von 19. März bis 20. März 4:40 Uhr beginnen und enden die Züge der S7 Ost bereits in Perlach und es besteht Schienenersatzverkehr zwischen Perlach und Giesing.

Die S8 entfällt jeweils bis 22.40 Uhr zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen. Ab 22.40 Uhr entfallen die Züge zwischen Pasing und Johanneskirchen. Zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen besteht Schienenersatzverkehr.