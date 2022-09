Bei der Lufthansa drohen neue Pilotenstreiks

Am Münchner Flughafen droht in der Rückreisezeit neues Chaos. Die Piloten der Lufthansa haben eine zweite Streikwelle beschlossen. Die soll diesmal zwei volle Tage dauern und morgen beginnen. Betroffen wären wieder alle Flüge von Lufthansa und Lufthansa Cargo, die an einem deutschen Flughafen beginnen. Als Grund nennt die Pilotenvereinigung Cockpit, dass die Lufthansa bisher noch kein neues Angebot gemacht hat. Der Gewerkschaft zufolge lässt sich der Streik aber noch abwenden. Heute soll noch mal ein Verhandlungstermin stattfinden. Mit einem „ernstzunehmendes Angebot“ könne die Lufthansa den Streik noch abwenden, so die Pilotenvereinigung Cockpit.