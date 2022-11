Zu viel Alkohol am Steuer – nur mal anders. Die Autobahnpolizei Holzkirchen hat in der Nacht einen besonders kuriosen Alkoholsünder auf der A8 gestoppt. Der Belgier hatte in seinem Kleintransporter 2,4 Tonnen Wein geladen. Das Fahrzeug war demnach völlig überladen. Der Belgier wollte wohl seinen selbst produzierten Wein aus Italien nach Hause bringen. Das muss er jetzt anders organisieren.