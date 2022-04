Beobachtung bedrohter Kiebitze im Landkreis München

Der Kiebitz ist ein Brutvogel, der gerne auf feuchten Wiesen, Weiden und Äckern seine Nester baut. Leider ist der Vogel in Gefahr. Denn in ganz Oberbayern gibt es nur noch einige Tausend von ihnen, Tendenz sinkend. Deshalb bittet die Naturschutzbehörde des Landratsamtes München jetzt um Hilfe. Man will herausfinden, wie viele der Vögel es noch bei uns gibt. Deshalb sollen sie gezählt werden. Jeder, der einen oder mehrere Kiebitze sieht, kann sie jetzt bei der Naturschutzbehörde melden. Man erkennt die Vögel an ihrer leicht grünlichen Färbung und dem Federschmuck auf ihrem Kopf.