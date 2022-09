Bergwacht Rottach-Egern sucht dringend Nachwuchs

Immer öfter muss die Bergwacht hier in Rottach-Egern ausrücken, weil Wanderer und Kletterer in Not sind. Aber die Helfer haben ein Problem: Ihnen fehlt der Nachwuchs. Unter der Woche kommen teilweise nur noch drei Ehrenamtliche zu Einsätzen. Die Rottacher Bergwacht sucht deshalb neue Retter-Azubis, sogenannte Anwärter. Die sollten mindestens 16 Jahre alt sein, sich sicher im alpinen Gelände bewegen können und Zeit für Einsätze und Übungen mitbringen. Höchstleistungen muss man aber nicht abliefern, beruhigen die Retter. Bewerben kann man sich direkt bei den Bereitschaftsleitern Stefan Schmidtchen und Carl Enders unter ausbildung@bergwacht-rottach.de.