Wenn ihr am Wochenende oder in den Ferien einen Ausflug in den Tierpark Hellabrunn hier in München plant, dann nicht wundern: Ihr müsst euch auf neugierige Fragesteller gefasst machen. Der Tierpark führt nämlich eine Marktforschungsstudie durch. Interviewer befragen deshalb die Besucher nach ihrem Zoo-Erlebnis. Über ein Jahr hinweg finden die Befragungen an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Zeiten statt. Es gibt auch einen Online-Fragebogen.