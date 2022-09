Goldbarren im Wert von 80 Tausend Euro. Das haben Betrüger am Freitag in Karlsfeld im Landkreis Dachau erbeutet. Die Täterin hat sich am Telefon als Tochter einer Rentnerin ausgegeben, sie hätte angeblich einen tödlichen Unfall verursacht. Um die Kaution zu begleichen, hat d ie 88-Jährige dann die wertvolle Ware den Betrügern an der Haustür überreicht.