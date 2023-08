Betrunkene Taxirundfahrt nach der Festwoche in Lenggries

Das Schläfchen war teuer. In Lenggries im Landkreis Bad-Tölz Wolfratshausen wollte sich am Wochenende nach seinem Besuch auf der Festwoche ein junger Mann von einem Taxi heimfahren lassen. Das Problem: Daheim angekommen, wollte der Mann einfach nicht wach werden. Der Taxifahrer sah also nur eine Möglichkeit: Er brachte den Schlafenden wieder zur Festwoche zurück. Dort angekommen erwachte der Betrunkene dann auch wieder, wollte aber nicht glauben, dass er schon gefahren worden war. Da es aber Zeugen für die Taxirundfahrt gab, hat er am Ende doch bezahlt. Er wurde dann von Bekannten abgeholt.