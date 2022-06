Bewerbungsphase für Bürgergärten gestartet

In knapp zwei Jahren soll es losgehen, geplant wird hier in Kirchheim schon jetzt für die Landesgartenschau 2024. Davon sollen aber nicht nur Gartenfreunde aus ganz Bayern profitieren, sondern auch die Kirchheimer selbst. Die Gemeinde hat deshalb jetzt die Bewerbungsphase für die sogenannten “Bürgergärten” gestartet. Dabei können Kirchheimer einen kleinen Nutzgärten mit Obst und Gemüse in einer Parzelle von drei auf zwei Meter selbst bepflanzen und pflegen. Wer Interesse hat, soll eine kurze Skizze einreichen, und erklären, wie man die Pflege sicherstellen will. Bewerben geht per Mail an info@lgs2024.de.