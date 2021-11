Wo sind die Thomas Edisons von morgen? Kinder sind ja von Natur aus neugierig. Und die Stiftung Jugend forscht möchte diese Neugier fördern. Und so können alle Kinder in Oberbayern ab der 4. Klasse wieder an Jugend forscht teilnehmen. Aber dafür müssen sie sich noch bis Ende des Monats anmelden. Die Kids müssen dabei noch nichts erforscht haben, es reicht schon das Thema, zu dem sie gerne forschen, tüfteln oder experimentieren wollen. Alle Infos findet Ihr hier.